von Oliver Ristau, Euro am SonntagDie Rauchschwaden waren so gigantisch, dass sogar Satelliten sie aus dem All wahrnahmen. Und sie ließen den Ölpreis explodieren. Die Angriffe auf die saudi-arabische Erdölraffinerie Abqaiq und das angrenzende Ölfeld Khurais vor Wochenfrist sorgten für einen Preissprung wie zuletzt 1990. ...

