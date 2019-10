"Frankenpost" zu DDR-Flüchtlingen:

"Viele haben Tränen der Freude geweint, als die Züge mit Tausenden DDR-Flüchtlingen aus Prag in den Hofer Hauptbahnhof eingerollt sind. Dreißig Jahre ist das her. Doch der Freudenkelch schmeckt für die meisten Deutschen nur noch nach Wermut. Aufbruchstimmung wäre wieder bitter nötig. Die Menschen aus dem Osten haben sich aus ihrer nicht funktionierenden Welt in den Westen begeben, hier das Heil erhofft und häufig tiefe Enttäuschung erlitten. Die Lehre aus dem Glücksgefühl vom Anfang Oktober 1989 heißt: Freude kommt nur aus der Kraft der Gemeinschaft."/yyzz/DP/he

