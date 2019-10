"Rhein-Zeitung' zum VW-Prozess:

"Dass sich so viele Betroffene auf ein solches Experiment eingelassen haben, zeigt einerseits, dass eine schlagkräftige Verbraucherklage dringend nötig war und bisher insbesondere für solche Menschen fehlte, die sich keine Rechtsschutzversicherung leisten wollten oder konnten. Andererseits zeigt der Fall aber auch, und das ist ermutigend für alle Verbraucherschützer, wie groß das Vertrauen in die Arbeit etwa der Verbraucherzentralen ist. Zugleich ist es wahrscheinlich, dass der VW-Prozess noch einige Schwachstellen im Gesetz offenbaren wird. Die Bundesregierung, speziell Justizministerin Christine Lambrecht (SPD), täten gut daran, das wohl jahrelange Experiment am Oberlandesgericht Braunschweig genau zu beobachten und Nachbesserungen an der Musterklage davon abzuleiten."/yyzz/DP/he

