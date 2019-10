In der ehemaligen DDR war "Fit" das pulverförmige Geschirrwaschmittel schlechthin und Marktführer. Es fehlte in keinem Haushalt und wurde nicht nur für Teller und Töpfe genutzt, sondern auch als Politur für den Trabbi oder zum Reinigen von Zimmerpflanzen.In der ehemaligen DDR war "Fit" das pulverförmige Geschirrwaschmittel schlechthin und Marktführer. Es fehlte in keinem Haushalt und wurde nicht nur für Teller und Töpfe genutzt, sondern auch als Politur für den Trabbi oder zum Reinigen von Zimmerpflanzen. Fit wurde 1954 von den Chemikern der VEB Fettchemie Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) erfunden, ...

