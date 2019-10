Doch Kreativität aller Marktteilnehmer gefordert Der französische Hotelmarkt präsentiert sich derzeit in guter Verfassung. Nicht nur in Paris, sondern auch in den regionalen Märkten ziehen die positiven Rahmenbedingungen kapitalstarke Investoren an. Die Kehrseite der Medaille: Es gibt zu wenig Produkt. Die überschaubaren Transaktionszahlen in Paris sprechen Bände. Entsprechend kreativ müssen Investoren vorgehen, um das große ...

Den vollständigen Artikel lesen ...