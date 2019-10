AURELIUS schließt Übernahme der BT Fleet Solutions von der BT Group Plc ab DGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Firmenübernahme AURELIUS schließt Übernahme der BT Fleet Solutions von der BT Group Plc ab 01.10.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. AURELIUS schließt Übernahme der BT Fleet Solutions von der BT Group Plc ab * Erwerb des größten gewerblichen Fuhrparkbetreiber Großbritanniens mit landesweitem Netz und umfassendem Angebot an Flottenmanagementdienstleistungen für Blue-Chip-Kunden abgeschlossen * Neue Aufträge im Volumen von GBP 43 Mio. gewonnen * Großbritannien bleibt interessanter Markt für AURELIUS München / London, 1. Oktober 2019 - Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN DE000A0JK2A8) ("AURELIUS") hat den Kauf der BT Fleet Solutions, dem Branchenführer im Bereich gewerblicher End-to-End-Fuhrparkbetreiber, von der BT Group Plc mit Closing zum 30. September 2019 abgeschlossen. BT Fleet Solutions mit Sitz in Solihull, Großbritannien, bietet über sein Netz von 65 eigenen Werkstätten, 500 Partnerbetrieben und mehr als 50 mobilen Technikern ein umfassendes Angebot an Flottenmanagementdienstleistungen für sämtliche Phasen des Fahrzeuglebenszyklus. BT Fleet Solutions wurde im Jahr 2002 gegründet, beschäftigt rund 950 Mitarbeiter in ganz Großbritannien und betreut über 80.000 Fahrzeuge für mehr als 26 namhafte Großunternehmen aus unterschiedlichen Branchen. Gemäß den zuletzt veröffentlichten Zahlen erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von GBP 209,5 Mio. Es ist dank seiner führenden Marktposition in der Branche ideal aufgestellt, um die hohen Wachstumsraten auf dem britischen Flottenmanagementmarkt für sich zu nutzen. Erst vor Kurzem konnte BT Fleet Solutions zwei bedeutende Aufträge gewinnen: * Mit dem britischen Bau- und Immobilienkonzern Kier Group wurde ein 5+2 Jahresvertrag über das Flottenmanagement sämtlicher Pkws und Nutzfahrzeuge abgeschlossen. Im Rahmen dessen wird die Wartung, das Unfallmanagement und die Rechnungserstellung von BT Fleet Solutions übernommen. Der Vertrag mit einem Volumen von GBP 39 Mio. beginnt im Dezember 2019. * Ein 30-Monats-Vertrag über das Flottenmanagement von rund 420 Fahrzeugen wurde mit Highways England abgeschlossen. Der Vertrag hat ein Volumen von GBP 4 Mio. "Wir sehen für BT Fleet deutliches Wachstumspotenzial auf dem britischen Markt und freuen uns, dieses gemeinsam mit dem Management und Team des Unternehmens zu heben", so Dr. Dirk Markus, Vorstandsvorsitzender der AURELIUS Group. "Großbritannien bleibt auch zukünftig ein interessanter Markt für uns. Der Brexit und die dadurch entstandene Unsicherheit lassen Sondersituationen entstehen, von denen Investoren wie wir profitieren können." Die Veräußerung von BT Fleet Solutions durch die BT Group Plc ist Teil des laufenden Transformationsprogramms des Konzerns und seiner Fokussierung auf die Bereiche Konnektivität und Services. BT plant weitere Investitionen sowohl in Fest- als auch in Mobilfunknetze über Programme wie den Glasfaser- und 5G-Netzausbau. Diese Transaktion ist ein weiteres Beispiel für die Kompetenz von AURELIUS im Bereich komplexer Veräußerungsprozesse. Die operative Taskforce von AURELIUS wird BT Fleet Solutions in den nächsten Monaten beim Carve-out von BT unterstützen, für die reibungslose Fortführung des Tagesgeschäfts sorgen und BT Fleet Solutions als eigenständiges Unternehmen positionieren. Das Unternehmen soll voraussichtlich innerhalb der nächsten zwölf Monate umbenannt werden. ÜBER AURELIUS Die AURELIUS Gruppe ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in München, London, Stockholm, Madrid und Amsterdam. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt. Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4) ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf Konzernabspaltungen und Plattform-Investitionen im MidMarket für ein breites Branchenspektrum. Mit einem Team von mehr als 80 eigenen Operations Experten unterstützt AURELIUS die Portfoliofirmen in ihrer langfristigen Entwicklung. Aktuell erzielen 23 Konzernunternehmen mit rund 13.000 Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von ca. 3,5 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,1 Milliarden Euro (Stand: September 2019). Die AURELIUS Gruppe ist darüber hinaus in den Geschäftsfeldern Wachstumskapital, Real Estate Opportunities sowie Alternative Finanzierungsformen aktiv. Die AURELIUS Wachstumskapital investiert in leveraged Buyouts, Nachfolgelösungen sowie in Unternehmensteile größerer mittelständischer Unternehmen und Konzerne (Spin-offs). Die AURELIUS Real Estate Opportunities hat ihren Fokus auf Immobilieninvestments, insbesondere auf Projekten mit operativem Verbesserungspotenzial, deren Wert durch aktives Management langfristig gesteigert werden kann. Die AURELIUS Finance Company stellt europaweit Unternehmen Kapital im Rahmen von alternativen Finanzierungsformen zur Verfügung. Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de KONTAKT AURELIUS Gruppe Anke Banaschewski Investor Relations & Corporate Communications Telefon: +49 (89) 544799 - 0 Fax: +49 (89) 544799 - 55 Email: investor@aureliusinvest.de 01.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA Ludwig-Ganghofer-Straße 6 82031 Grünwald Deutschland Telefon: +49 (0)89 544 799-0 Fax: +49 (0)89 544 799-55 E-Mail: info@aureliusinvest.de Internet: www.aureliusinvest.de ISIN: DE000A0JK2A8 WKN: A0JK2A Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 882949 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 882949 01.10.2019 ISIN DE000A0JK2A8 AXC0043 2019-10-01/07:30