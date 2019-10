Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR



Hochdorf (pta006/01.10.2019/07:00) - Frank Hoogland, Managing Director der Division Baby Care der HOCHDORF-Gruppe und Mitglied der Geschäftsleitung, verlässt die HOCHDORF-Gruppe per Ende März 2020.



Frank Hoogland übernahm per 1. Januar 2017 die Führung des Geschäftsbereichs Baby Care. Zuvor leitete er während etwas mehr als einem Jahr den Bereich Global Marketing & Sales.



Frank Hoogland verlässt das Unternehmen per Ende März 2020 auf eigenen Wunsch. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung bedauern seinen Weggang, danken ihm für seinen langjährigen, wertvollen Einsatz und wünschen für seine berufliche Zukunft jetzt schon viel Erfolg.



