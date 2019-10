SFC Energy: 100 % ökofreundliche Nordpol-Abenteuer - EFOY Brennstoffzelle liefert zuverlässig autonomen Strom für innovative AuroraHut Hausboot-Iglus DGAP-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Produkteinführung SFC Energy: 100 % ökofreundliche Nordpol-Abenteuer - EFOY Brennstoffzelle liefert zuverlässig autonomen Strom für innovative AuroraHut Hausboot-Iglus 01.10.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SFC Energy AG - Pressemitteilung SFC Energy: 100 % ökofreundliche Nordpol-Abenteuer - EFOY Brennstoffzelle liefert zuverlässig autonomen Strom für innovative AuroraHut Hausboot-Iglus - Der finnische Hütten-Hersteller AuroraHut nutzt die EFOY Brennstoffzelle in seinen neuen ganzjahrestauglichen Iglu-Hausbooten für Individualurlaub ohne Umweltauswirkungen an spektakulären Plätzen. - Die Brennstoffzelle ist die vollautomatische, leise und umweltfreundliche Stromquelle in allen Iglus. Brunnthal/München, Deutschland, 1. Oktober 2019 - Die SFC Energy AG (F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen, meldet die Integration der EFOY Brennstoffzelle in eine neue Outdoor-Anwendung: Die Brennstoffzelle liefert umweltfreundlichen Strom für die AuroraHut Iglu-Hausboote des finnischen Herstellers AuroraHut Oy, Ylivieska, Finnland. AuroraHut(R) ist ein völlig neuartiges Tourismuskonzept für Luxusabenteuerreisende. Die Panoramahütte dient im Sommer als Hausboot auf dem Wasser und im Winter als Iglu auf dem Eis. AuroraHut kann ohne großen Aufwand überall an spektakulären Standorten aufgestellt werden, an denen die Reisenden Zeit verbringen wollen. Genauso schnell ist das Iglu-Hausboot auch wieder entfernt, ohne jegliche Umweltbelastung. Die Iglu-Gäste genießen direkte Naturerfahrung mit allem Komfort und Luxus eines Hotels. Die modernen Hausboot-Iglus wurden gezielt für Naturobservationen, Eisfischen, Husky-Schlittenfahrten und zur Beobachtung der Polarlichter entwickelt. In der AuroraHut sichert die EFOY Brennstoffzelle die zuverlässige Verfügbarkeit von netzfernem Strom für Beleuchtung und Geräte. Der Hersteller entschied sich gezielt für die leise, vollautomatische Brennstoffzelle aufgrund ihrer zahlreichen Vorteile gegenüber anderen netzfernen Stromerzeugern wie Generatoren und insbesondere aufgrund ihrer Umweltfreundlichkeit. "Unsere AuroraHuts bieten zwei Personen ökologisch verantwortliche Premium-Unterbringung ohne erforderliche Genehmigungen, ohne negative Umweltauswirkungen und ohne Emissionen", sagt Juha Kärkkäinen, Managing Director von AuroraHuts Oy. "Damit passt die EFOY perfekt in unser Ökotourismus-Konzept. Sie ist 100 % umweltfreundlich, leise, braucht nicht viel Platz und die Treibstofflogistik ist einfach. Wir haben die Brennstoffzelle bei Temperaturen unter minus 40 C getestet und sie hat wunderbar funktioniert. Praktischer kann zuverlässiger netzferner Strom nicht sein." "AuroraHut eröffnet völlig neue Outdoor-Tourismuspotenziale. Reisende genießen bequem und mit allem Komfort die Natur und schützen gleichzeitig die Umwelt und die Ressourcen unseres Planeten. Wir sind stolz, mit unserer EFOY Brennstoffzelle einen Beitrag zum Erfolg dieses spannenden Geschäftsmodells leisten zu können", sagt Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG. "Unsere EFOY Brennstoffzellen sind immer häufiger die netzferne Stromversorgung der Wahl in einer zunehmenden Zahl von Freizeit- und Industrieanwendungen bei denen Zuverlässigkeit, Umweltfreundlichkeit und Wetterunabhängigkeit im Mittelpunkt stehen." Weitere Informationen zu den netzfernen Stromversorgungslösungen von SFC Energy für Öl & Gas, Clean Energy & Mobility, Industrie und Defense & Security unter sfc.com. Weitere Informationen zu AuroraHut Oy unter aurorahut.com. Zu SFC Energy AG Die SFC Energy AG ist ein führender Anbieter von Direktmethanol- und Wasserstoff-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit weltweit über 40.000 bislang verkauften Brennstoffzellen ist SFC Energy ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in Clean Energy & Mobility-Anwendungen, im Defense & Security Markt, in der Öl- und Gasindustrie sowie in Industrieanwendungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578). SFC Pressekontakt: Ulrike Bienert-Loy Public Relations SFC Energy AG Eugen-Sänger-Ring 7 D-85649 Brunnthal Tel. +49 89 673 592-377 Fax. +49 89 673 592-169 Email: pr@sfc.com IR Kontakt: CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel. +49 89 125 09 03-33 Email: susan.hoffmeister@sfc.com Web: crossalliance.de 01.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Sprache: Deutsch Unternehmen: SFC Energy AG Eugen-Saenger-Ring 7 85649 Brunnthal Deutschland Internet: www.sfc.com ISIN: DE0007568578 WKN: 756857