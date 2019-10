The following instruments on XETRA do have their first trading day 01.10.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 01.10.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0267052 JOHN DEERE F 19/24 BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000A1RQDM5 HESSEN SCHA.19/37 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AMR9 DZ BANK CLN E.9786 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AMS7 DZ BANK CLN E.9787 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013451416 RENAULT SA 19/27 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA IT0005386245 ITALIEN 19/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS2057886892 MON.HOLDCO 3 19/25 FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA XS2057887197 MON.HOLDCO 3 19/26 REGS BD00 BON EUR N

CA XFRA XS2060691719 HELLEN.PET.F 19/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS2060698219 CREDITO REAL 19/27 REGS BD00 BON EUR N

CA M19A XFRA BMG051121009 ARTINI HLDGS LTD HD -,01 EQ00 EQU EUR N

CA SPP1 XFRA IE00BF1B7389 SDPR MSCI ACWI HGD.EOA EQ00 EQU EUR Y

CA 2TG XFRA IE00BFY8C754 STERIS PLC LS-,10 EQ00 EQU EUR N

CA ZPDX XFRA IE00BK5H8015 SPDR STOXX EUR.600 ESG S. EQ00 EQU EUR Y

CA 1Y0 XFRA JP3936400005 YAMASHINA EQ00 EQU EUR N

CA XCO2 XFRA LU1981859819 MUL-LYX.G.BD ESG S.DR ACC EQ01 EQU EUR Y

CA FSQA XFRA US33832D2053 FIVE STAR SENIOR LIV.INC. EQ01 EQU EUR N

CA 2H51 XFRA US67577C1053 OCUGEN INC. DL-,001 EQ01 EQU EUR N