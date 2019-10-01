FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.10.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.10.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
4FX XFRA MXP606941179 KIMBERLY-CLARK DE MEX. A
PZQA XFRA IE00B66B5T26 PROVIDENCE RES EO 0,001
2H5 XFRA US43358V1098 HISTOGENICS CORP. DL-,001
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.10.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
4FX XFRA MXP606941179 KIMBERLY-CLARK DE MEX. A
PZQA XFRA IE00B66B5T26 PROVIDENCE RES EO 0,001
2H5 XFRA US43358V1098 HISTOGENICS CORP. DL-,001