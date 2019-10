FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.10.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.10.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

4FX XFRA MXP606941179 KIMBERLY-CLARK DE MEX. A

PZQA XFRA IE00B66B5T26 PROVIDENCE RES EO 0,001

2H5 XFRA US43358V1098 HISTOGENICS CORP. DL-,001