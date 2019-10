Die amerikanische Restaurantkette Cracker Barrel Old Country Store Inc. (ISIN: US22410J1060, NASDAQ: CBRL) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 1,30 US-Dollar je Aktie auszahlen, wie am Montag gemeldet wurde. Die Ausschüttung der Dividende erfolgt am 5. November 2019 (Record date: 18. Oktober 2019). Seit dem Jahr 1982 schüttet das Unternehmen bereits eine Dividende aus. Auf das Jahr hochgerechnet liegt die ...

