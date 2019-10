LION E-Mobility AG: LION E-Mobility AG ernennt neuen CEO für LION Smart GmbH DGAP-News: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges LION E-Mobility AG: LION E-Mobility AG ernennt neuen CEO für LION Smart GmbH 01.10.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Baar (CH), 01.10.2019 - Die LION E-Mobility AG ("LION"), eine börsennotierte Schweizer Holding mit strategischen Investments im Bereich elektrische Energiespeicher und Lithium-Ionen-Batteriesystemtechnik, besetzt den Posten des CEO der operativen Tochtergesellschaft LION Smart GmbH neu ("LION Smart"). Mit sofortiger Wirkung übernimmt Christian Kutscher zusätzlich zu seinen Rollen als Leiter der Investor Relations und Berater des Verwaltungsrats von LION E-Mobility die Leitung als CEO der LION Smart und verstärkt das Team in der aktuellen Wachstumsphase. Hr. Tobias Mayer kann sich somit in seiner neuen Rolle als CTO vollkommen auf die jetzt entwickelten 'Touch and Test LIGHT Batterie Module' widmen. Hr. Walter Wimmer wird die Rolle als Country Head Austria übernehmen. Bereits während der vergangenen zwei Jahre hat Christian Kutscher als Berater in den Bereichen Kapital und M&A eng mit LION zusammengearbeitet. Neben seiner neuen Position als CEO für LION Smart wird er diese Tätigkeit fortführen und den Verwaltungsrat von LION bei der Identifizierung und dem Aufbau potenzieller Industriepartnerschaften weiter unterstützen. Vor seiner Tätigkeit bei LION war Christian Kutscher unter anderem Managing Director bei der US-Bank JP Morgan. Alessio Basteri, Präsident des VR von LION E-Mobility, sagt: "Wir möchten Walter für seine Unterstützung all dieser Jahre danken und freuen uns auf seinen Beitrag als Country Head, in der er seine starken persönlichen Beziehungen nutzen kann. Ich möchte Christian und Team bei LION Smart willkommen heißen - eine neue Struktur wird der Firma helfen effizienter und besser organisiert alle Aufgaben anzugehen." Tobias Mayer, CEO von LION E-Mobility und CTO LION Smart kommentiert: "Wir freuen uns, dass Christian eine zusätzliche operative Rolle bei LION Smart einnimmt. Mit der kürzlich abgeschlossenen Kapitalerhöhung haben wir nun erhebliche Liquidität gesammelt, um die Entwicklung der LIGHT Battery abzuschließen. Vor diesem Hintergrund ist eine verstärkte Ausrichtung auf Betrieb, Management, Vertrieb und Marketing erforderlich. In diesen Bereichen ist Christian auch aufgrund seiner Erfahrung am Kapitalmarkt eine große Unterstützung für unser Team." Christian Kutscher, CEO von LION Smart sagt: "Ich freue mich sehr darauf, LION Smart bei den nächsten Schritten im strategischen Wachstum aktiv zu begleiten und dies als CEO voranzutreiben. In dieser Phase ist es ist wichtig, dass Tobias sich vermehrt auf den Bereich Technologie fokussieren kann und in anderen Aufgabenfeldern entlastet wird. Wir gehen davon aus, in den kommenden Monaten 12 Module zum Testen bereitstehen zu haben und so einen weiteren Meilenstein in unserer Entwicklung vom Ingenieurdienstleister zum Produkthersteller zu erreichen." Walter Wimmer, einer der langjährigen Gesellschafter und Unterstützer von LION E-Mobility, wird die Rolle des Country Head Austria übernehmen. Herr Wimmer hat in den letzten Jahren gemeinsam mit Herrn Tobias Mayer an der Entwicklung und Leitung des operativen Geschäfts von LION Smart gearbeitet und die Voraussetzungen für den weiteren Erfolg des Unternehmens geschaffen. Walter Wimmer, Country Head Austria sagt: 'Es war mir eine Freude, mit einem hervorragenden Team, zusammen zu arbeiten. In Herrn Kutscher sehe ich eine große Gelegenheit für LION Smart, und ich sehe die Firma in Zusammenarbeit mit Herrn Tobias Mayer in guten Händen. Es freut mich das Team als Country Head Österreich weiter unterstützen zu können. ' Über LION E-Mobility: Die LION E-Mobility AG ist eine im Jahr 2011 gegründete, börsennotierte Schweizer Holding mit aussichtsreichen strategischen Investments im E-Mobility Sektor, insbesondere im Bereich elektrische Energiespeicher und Lithium-Ionen-Batteriesystemtechnik. Das Unternehmen besitzt 100% der deutschen LION Smart GmbH, einem Entwickler von Batteriepacks und Batterie-Management-Systemen. Die LION Smart GmbH hält zudem einen 30% Anteil an der TÜV SÜD Battery Testing GmbH, einem erfolgreichen Joint Venture mit der TÜV SÜD AG. 