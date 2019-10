Die Aktie der Allianz (WKN: 840400) gehört gewiss zu den höheren Ausschüttern in unserem heimischen Leitindex, dem DAX. Bei einer Dividende in Höhe von 9,00 Euro zuletzt für das vergangene Geschäftsjahr 2018 sowie einem derzeitigen Kursniveau in Höhe von 211,00 Euro (29.09.2019, maßgeblich für alle Kurse) käme der Münchener Versicherer derzeit auf eine Dividendenrendite in Höhe von 4,26 %. Damit lässt die Aktie den breiten Index zumindest aus Sicht der Dividende weit hinter sich. Allerdings existieren ...

