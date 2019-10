Wattwil (awp) - Der Spezialkunststoffhersteller Gurit bündelt die Fertigung von Materialien für seine Luftfahrt-Kunden am Standort Kassel in Deutschland. Die Fertigung am Standort Zullwil (SO) wird hingegen im zweiten Halbjahr 2021 geschlossen. Gurit investiert laut einer Mitteilung vom Dienstag in Kassel einen einstelligen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...