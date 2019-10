Medienmitteilung

Gurit erzielt Nettoumsatzwachstum von 45,1% in den ersten neun Monaten 2019

Zürich, 15. Oktober 2019 - Gurit (SIX Swiss Exchange: GUR) erzielte in den ersten neun Monaten des Jahres 2019 einen Nettoumsatz von CHF 428,5 Mio. Dies entspricht einer Steigerung von 45,1% (währungsbereinigt 48,3%) gegenüber dem Nettoumsatz von CHF 295,3 Mio. in den ersten neun Monaten 2018. Ohne Akquisitionseffekte betrug das Wachstum 9,9% (währungsbereinigt 12,3%) gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Die Business Unit Composite Materials erzielte in den ersten neun Monaten 2019 einen Nettoumsatz von CHF 185,4 Mio. Dies entspricht einer Steigerung von 14,5% (währungsbereinigt 17%) gegenüber dem gleichen Zeitraum 2018. Die Nachfrage war weiterhin stark, insbesondere bei den Kernmaterialien.

Der Nettoumsatz der Business Unit Kitting betrug 127,1 Mio. CHF. Ein Vergleich mit dem Vorjahr ist nicht möglich, da die Tochtergesellschaft JSB im Oktober 2018 erworben wurde. Die Nachfragesituation im Windmarkt sorgt weiterhin für positive Impulse für Kitting Services.

Die Business Unit Tooling erzielte einen Nettoumsatz von CHF 90,3 Mio., was einer Steigerung von 1,2% (währungsbereinigt 3,3%) entspricht. In der zweiten Jahreshälfte 2019 wird Gurit Tooling eine deutlich geringere Nachfrage verzeichnen, vor allem aufgrund von neuen Kundenprojekten, die in das Jahr 2020 verschoben werden.

Die Aerospace Business Unit erzielte in den ersten neun Monaten 2019 einen Nettoumsatz von 41,3 Mio. CHF. Dies entspricht einer Steigerung von 9,2% (währungsbereinigt 11,5%) gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Die nicht fortgeführte Business Unit Composite Components erzielte in den ersten neun Monaten 2019 einen Nettoumsatz von CHF 13,1 Mio., was einem Wachstum von 38,8% (währungsbereinigt 44,0%) entspricht.

NETTOUMSATZ Neunmonatsperiode Quartalsumsätze in mCHF 2019 2018 Veränderung in Berichtswährung CHF Veränderung zu konstanten 2019 Kursen Q1

2019 Q2

2019 Q3

2019 Composite Materials 185,4 161,9 14,5% 17,0% 60,7 61,5 63,2 Kitting 127,1 0,0 34,4 40,8 51,9 Tooling 90,3 89,3 1,2% 3,3% 36,1 31,7 22,5 Aerospace 41,3 37,8 9,2% 11,5% 14,3 13,1 13,8 Elimination -28,7 -3,2 -7,2 -10,5 -10,9 Total Fortgeführtes Geschäft 415,5 285,9 45,3% 48,4% 138,2 136,7 140,6 Composite Components

(nicht fortgeführt) 13,1 9,4 38,8% 44,0% 4,5 5,4 3,2 Nettoumsatz gesamt 428,5 295,3 45,1% 48,3% 142,7 142,0 143,8

Ausblick

Für 2019 erwartet Gurit nun einen Nettoumsatz von über CHF 550 Mio. (vorher CHF 525 Mio.) und eine Betriebsgewinnmarge innerhalb der oberen Hälfte des Zielbandes von 8 - 10% (unverändert).

Über Gurit

Die Tochtergesellschaften der Gurit Holding AG, Wattwil/Schweiz, (SIX Swiss Exchange: GUR) sind auf die Entwicklung und Herstellung von Hochleistungsverbundwerkstoffen, zugehörigen Technologien und ausgewählten fertigen Teilen und Komponenten spezialisiert. Das umfassende Materialsortiment beinhaltet faserverstärkte Kunststoffe (Prepregs) sowie Strukturkernmaterialien, Gel Coats, Klebstoffe, Harze und Verbrauchsmaterialien. Gurit beliefert weltweit Wachstumsmärkte mit Composite-Materialien, Bauformen, Core-Material- und Windturbinenblätter-Kits, sowie Engineering Dienstleistungen. Die weltweit tätige Unternehmensgruppe verfügt über Produktionsstätten und Niederlassungen in China, Dänemark, Deutschland, Ecuador, Grossbritannien, Indien, Indonesien, Italien, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Polen, Schweiz, Spanien, Türkei, Ungarn, und den USA.

