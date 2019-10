Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Commerzbank mit Blick auf die Umbaupläne von 7 auf 5 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die mit dem Vorhaben Commerzbank 5.0 verbundenen Maßnahmen dürften wohl erst ab 2023 Früchte tragen, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dem Geldhaus stünden also weitere Jahre des Übergangs bevor, inklusive einer gedrückten Profitabilität./bek/la Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2019 / 06:57 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-10-01/08:21

ISIN: DE000CBK1001