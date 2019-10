Von 470.000 Klägern erschienen gestern in der Stadhalle von Braunschweig nur ein paar Hundert (meist Anwälte) und das Schlüsselwort heißt: Nutzungsentgelt. Es bedeutet: 80 % aller Kläger fahren noch immer ihren Diesel und müssen sich in jedem Falle ein Nutzungsentgelt anrechnen lassen, das gegen den Schaden gestellt wird. Nach ca. fünf Jahren und 100.000 Kilometern heben sich beide Werte in etwa auf. Dann lautet die These: Außer Spesen nichts gewesen! So das Statement von Kennern der Lage gestern in Braunschweig.



