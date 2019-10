IRW-PRESS: TerraX Minerals Inc.: TerraX übernimmt die Gold Matter Corporation und die Ernennung von Gerald Panneton zum Executive Chairman des Boards

Vancouver, BC (30. September 2019) - TerraX Minerals Inc. (TSXV: TXR; Frankfurt: TXO; OTC Pink: TRXXF) ("TerraX" oder das "Unternehmen" - https://www.youtube.com/watch?v=GmZpC44kBXY) freut sich bekannt zu geben, dass sie eine Vereinbarung mit der Gold Matter Corporation ("Gold Matter"), einer privaten Gesellschaft im engen Besitz, getroffen hat, wonach die Gesellschaft alle Aktien von Gold Matter im Austausch für 5 Millionen Aktien der Gesellschaft im Verhältnis eins zu eins erwerben wird, was dazu führt, dass ehemalige Aktionäre von Gold Matter etwa 4% der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien der Gesellschaft halten (die "Akquisition"). Die Aktionäre von Gold Matter haben sich auf eine viermonatige Haltefrist für die ihnen auszugebenden TerraX-Aktien geeinigt, wobei Gerald Panneton, der Gründer, einer weiteren achtmonatigen Haltefrist (für insgesamt 12 Monate) zustimmt.

Im Zusammenhang mit der Übernahme hat sich das Unternehmen bereit erklärt, Gerald Panneton, Gründer von Detour Gold, zum Executive Chairman des Unternehmens und Louis Dionne, Director, zu ernennen. Herr Dionne ist ein hoch angesehener Bergbauingenieur und ursprüngliches Teammitglied bei Detour Gold. Von Herrn Panneton wird erwartet, dass er die strategische Führung des Unternehmens übernimmt. Um Herrn Panneton weiter zu motivieren, mittel- bis langfristig den Wert für die Aktionäre der Gesellschaft zu steigern, hat er sich bereit erklärt, eine Beteiligung (die "Investition") an TerraX zu den gleichen Bedingungen wie die letzte Finanzierung, die die Gesellschaft im Juni 2019 abgeschlossen hat, zu tätigen, vorbehaltlich einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag, für Erlöse an die Gesellschaft in Höhe von 360.000 US-Dollar, die voraussichtlich gleichzeitig mit der Akquisition abgeschlossen werden. Um der zusätzlichen Nachfrage nachzukommen, hat sich das Unternehmen bereit erklärt, zusätzliche Zeichnungen zu den gleichen Bedingungen wie die Investition von Herrn Panneton bis zu einem Höchstbetrag von 2 Millionen US-Dollar auf der Grundlage einer nicht vermittelten Privatplatzierung anzunehmen.

"Ich freue mich, die Herren Panneton und Dionne im TerraX-Team begrüßen zu dürfen. Diese Herren verleihen unserem Vorstand eine besondere Tiefe und Profil. In seiner Funktion als Executive Chairman bringt Herr Panneton 35 Jahre technische Expertise in der Exploration und Minenentwicklung mit, die durch den erfolgreichen Bau von Detour Gold unterstrichen werden. Die 2,6 Milliarden Dollar, die für den Bau der Goldmine Detour Lake von der Übernahme bis zur Produktion in nur sechs Jahren aufgebracht wurden, zeugen von der Wertschöpfung und Kapitalbeschaffung von Herrn Panneton. Gemeinsam teilen wir die Vision, Kanadas nächstes führendes Goldunternehmen aufzubauen", sagte David Suda, President und CEO von TerraX.

Gerald Panneton erklärte: "Ich freue mich, dem TerraX-Team beizutreten, da es eine seltene Gelegenheit ist, in Kanada eine Anlage mit so viel Potenzial zu finden. Ich glaube auch an das Yellowknife Landpaket und ein echtes Zeugnis für das ausgezeichnete Potenzial des großen typischen archeanischen Goldminenlagers, das durch die gesamte notwendige Infrastruktur gut unterstützt wird. Das Yellowknife Camp mit seinen zahlreichen hochgradigen Zonen hat das Potenzial, der nächste Umweg See und darüber hinaus zu werden. Es ist spannend, auch Herrn Dionne in das TerraX-Team aufzunehmen. Louis und ich haben in den Jahren der Zusammenarbeit, seit 1994, eine enorme Teamarbeit erlebt, und wir freuen uns darauf, unsere bisherigen Erfolge zu wiederholen. Ich gehe davon aus, dass sein Fachwissen und seine Erfolgsbilanz im Bergbau und in der Mineralienbranche für TerraX von großem Wert sein werden, wenn wir das Yellowknife-Projekt vorantreiben."

Die Übernahme und das Investment unterliegen weiterhin der Zustimmung der TSX Venture Exchange ("TSXV") und verschiedenen Abschlussbedingungen, die für solche Transaktionen üblich sind.

Gold Matter hält eine Option von zwei Personen, die auch Aktionäre von Gold Matter sind, eine 100%ige ungeteilte Beteiligung am Mulligan-Projekt in der Provinz New Brunswick zu erwerben, das aus 13 Abbaugebieten mit 280 Einheiten und einer Fläche von 5.600 Hektar besteht, vorbehaltlich einer Netto-Rendite von 2% auf die Produktion. Das Grundstück Mulligan beherbergt auch kürzlich erfolgte Goldfunde in einem Oberflächengraben von 5,7 g/t über 16 Meter. Gold Matter hat der Gesellschaft gegenüber erklärt, dass alle Voraussetzungen für die Ausübung der Option erfüllt sind und das Eigentum an den Bergbauansprüchen vor oder zeitgleich mit dem Abschluss der Akquisition im Namen von Gold Matter neu eingetragen wird.

Über das Yellowknife City Goldprojekt

Das Yellowknife City Gold ("YCG") Projekt umfasst 783 Quadratkilometer zusammenhängendes Land unmittelbar nördlich, südlich und östlich der City of Yellowknife in den Northwest Territories. Das YCG-Projekt liegt 10 km von der Stadt Yellowknife entfernt und ist in der Nähe der lebenswichtigen Infrastruktur, einschließlich Ganzjahresstraßen, Flugverkehr, Dienstleistern, Wasserkraftwerken und Handwerkern.

Das YCG-Projekt liegt auf dem produktiven Yellowknife Greenstone Gürtel, der 70 km Streichlänge entlang des mineralisierten Hauptbruchs im Yellowknife Goldbezirk abdeckt, einschließlich der südlichen und nördlichen Erweiterungen des Schersystems, in dem sich die hochwertigen Con- und Giant Goldminen befanden. Das Projektgebiet enthält mehrere Scheren, die die anerkannten Wirte für Goldlagerstätten im Goldbezirk Yellowknife sind, mit unzähligen Goldvorkommen und jüngsten hochwertigen Bohrergebnissen, die das Potenzial des Projekts als erstklassiges Goldgebiet aufzeigen.

Weitere Informationen zum YCG-Projekt finden Sie auf unserer Website unter www.terraxminerals.com

Im Namen des Verwaltungsrates

"DAVID SUDA"

David Suda

Präsident und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns:

Samuel Vella

Leiter Unternehmenskommunikation

Telefon: 604-689-1749

Gebührenfrei: 1-855-737-2684

svella@terraxminerals.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG - Jochen Staiger

info@resource-capital.ch - www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren - einschließlich der Verfügbarkeit von Mitteln, der Ergebnisse der Finanzierungsbemühungen, des Abschlusses der Due Diligence-Prüfung und der Ergebnisse der Explorationsaktivitäten -, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind in den Dokumenten des Unternehmens offengelegt, die von Zeit zu Zeit auf SEDAR eingereicht werden (siehe www.sedar.com). Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen über den Abschluss der Übernahme und der Investition, einschließlich der Annahme der TSXV und der Ernennung von Gerald Panneton zum Executive Chairman des Board of Directors des Unternehmens und Louis Dionne zum Director des Unternehmens, den Aufbau von Kanadas nächstgrößtem Goldunternehmen und die Schaffung von Mehrwert. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, sei es aufgrund neuer Informationen, Ereignisse oder aus anderen Gründen.

