Der Bohrtechnik- und Geothermiespezialist Daldrup & Söhne AG (ISIN: DE0007830572) erzielte im ersten Halbjahr 2019 auf Konzernebene eine Gesamtleistung in Höhe von 22,0 Mio. Euro (Vorjahr 22,0 Mio. Euro). Das Halbjahresergebnis 2019 des Daldrup-Konzerns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) betrug 0,8 Mio. EUR (3,1 Mio. EUR). Im Konzern erzielte Daldrup ein operatives Ergebnis (EBIT) in Höhe von - 1,0 Mio. EUR (+1,2 Mio. EUR). Der Halbjahresfehlbetrag im Konzern (EAT) betrug 2,1 Mio. EUR (+ 0,1 Mio. EUR) zum 30.06.2019. Zu dem Verlust auf Konzernebene in den ersten sechs Monaten des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...