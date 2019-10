Am 20. September2019 fand im italienischen Maranello der Festakt des Beijing Ferrari Club statt. Dem Präsidenten des Beijing Ferrari Clubs Linyi Yu wurde die Rote Plakette des Beijing Ferrari Clubs von Mauro Apicella, dem Leiter des Ferrari Clubs, überreicht und damit die Gründung des Beijing Ferrari Clubs offiziell vor Ort besiegelt.

Mr. Linyi Yu, the president of the Beijing Ferrari Club

Der Beijing Ferrari Club wird die Ferrari-Kultur aufrechterhalten, den Reiz und Charakter des Automobilrennsports verbreiten und vertiefen und den freundschaftlichen Austausch zwischen Besitzern, internationalen Mitgliedern, VIP-Mitgliedern und Fans von Ferrari aus der ganzen Welt fördern. Zudem wird sich der Club für die Förderung und Verbreitung der Ferrari-Kultur einsetzen, den internationalen Austausch und die Zusammenarbeit auf der Grundlage von Sport, Kultur und Mode als Leitbild stärken und Technologie als Vorbild mit höchstem Servicestandard herausstellen. Der Beijing Ferrari Club ist entschlossen, ein hochkarätiger Club von Weltklasse zu werden.

Bei der Veranstaltung von Feierlichkeiten, gesellschaftlichen Begegnungen und anderen themenbezogenen Aktivitäten wird stets das Ziel im Vordergrund stehen, künftig immer mehr Fans zu gewinnen, die die Kultur und den Geist von Ferrari lieben und schätzen. Der Club wird mit Entschlossenheit ein grünes Charity-Konzept einführen, bei chinesischen Eliten und jungen Menschen für gemeinnützige Ideen werben und die Entwicklung von Wohltätigkeitsorganisationen in China unterstützen.

Der Beijing Ferrari Club engagiert sich uneingeschränkt für die Förderung und Verbreitung der Kultur und des Geistes der Marke Ferrari in China. Über die clubeigene Plattform für einen freundschaftlichen Austausch wird der Beijing Ferrari Club den Mitgliederstand in der Ferrari-Familie weiter ausbauen, den kulturellen Austausch zwischen China und Italien stärken, die Wohlfahrt Chinas unterstützen und zudem den Einfluss der Marke Ferrari in China vergrößern.

