Die erste Frau auf einem CEO-Sitz eines DAX-Konzerns muss nun zeigen, was Damen beser können als Herren. Frau Merz wird dies zugetraut. Schon in einem Jahr will sie wieder in den AR zurücktreten. Das wird knapp. Aber die Rechnungen stehen: In der Summe sind alle Thyssen-Teile für sich gerechnet rund 16 bis 17 Mrd. Euro wert. Aktueller Marktwert von Thyssen in einem aber nur rund die Hälfte. In dieser Differenz liegen die Fähigkeiten von Frau Merz, das beste herauszuholen.



