DiaMonTech gewinnt Enrico Just als Geschäftsführer und CFO

Berlin, 1. Oktober 2019 - Die DiaMonTech GmbH, ein junges innovatives Medizintechnikunternehmen, hat Enrico Just zum weiteren Geschäftsführer und CFO der Gesellschaft ernannt. Er trat sein Amt zum 1. Oktober an.

"Wir freuen uns, mit Enrico Just einen Experten im Aufbau von Wachstumsunternehmen hinzugewonnen zu haben. Er weiß genau, an welchen Stellen er ansetzen muss, um der Entwicklung von DiaMonTech einen weiteren Schub zu geben. Wir können insbesondere von seinem exzellenten Netzwerk und seinem großen Erfahrungsschatz profitieren", sagt Thorsten Lubinski, Mitgründer und CEO der DiaMonTech GmbH.

"DiaMonTech ist ein Unternehmen mit großem Potenzial und einem höchst motivierten Team. Ich freue mich darauf, mit meinen Erfahrungen und Kenntnissen zum Erfolg dieses Unternehmens beitragen zu dürfen", betont Enrico Just.

Enrico Just bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung aus seinen früheren Tätigkeiten als CFO und CEO mit. Er arbeitete in führenden Managementpositionen von etablierten Unternehmen und Start-ups aus der Medizin-, Medien-, Reise- und Luftfahrtbranche. Dazu zählen unter anderem die BURDA-Group, die RTL-Group sowie die Deutsche Lufthansa. In den letzten fünf Jahren war Just Geschäftsführer und CEO der bio.logis-Gruppe in Frankfurt, die im Bereich der Entwicklung und dem Betrieb von IT-Systemen für die humangenetische Diagnostik international aktiv ist. Dort entwickelte er das Geschäftskonzept und die Markteintrittsstrategie und etablierte entsprechende Organisationstrukturen. In seiner bisherigen Laufbahn übernahm er die Verantwortung für die Leitung von bis zu 100 Mitarbeitern und verfügt über ein breites Netzwerk am internationalen Kapitalmarkt.

Über DiaMonTech

Die DiaMonTech GmbH ist ein Medizintechnikunternehmen, das sich auf die Entwicklung, das Design und den Vertrieb von Produkten zur medizinischen Diagnostik spezialisiert hat. Die patentierte photothermische Diagnostiktechnologie auf Basis von Infrarotlasern ermöglicht die präzise Messung von relevanten Blutparametern. Die erste Anwendung ist die nicht-invasive Blutzuckermessung, die eine akkurate und schnelle Messung ohne Schmerzen ermöglicht. Weitere Informationen über DiaMonTech finden Sie auf www.diamontech.de.

Pressekontakt
Alexander Neblung
Kirchhoff Consult AG
Telefon +49 40 60 91 86 70
E-Mail diamontech@kirchhoff.de

01.10.2019