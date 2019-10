In den letzten Jahren hat Apple (WKN:865985) die Entwicklungszyklen verlängert. Früher war es so, dass das Unternehmen zwei Jahre lang das gleiche Design verwendete, doch heute braucht es in der Regel drei Jahre für die Entwicklung von Industriedesigns. Da das iPhone 11 Pro und Pro Max seit 2017 im Wesentlichen das gleiche Gehäuse haben, sollte für 2020 ein neu gestaltetes iPhone in Vorbereitung sein. Hier erfährst du, was du im nächsten Jahr vom Tech-Riesen aus Cupertino erwarten könntest. Neudesign ...

