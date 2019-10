Kapilendo AG: Integration abgeschlossen - einer der führenden digitalen Vermögensverwalter in Deutschland DGAP-News: kapilendo AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen Kapilendo AG: Integration abgeschlossen - einer der führenden digitalen Vermögensverwalter in Deutschland (News mit Zusatzmaterial) 01.10.2019 / 09:01 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. P R E S S E M I T T E I L U N G Integration erfolgreich abgeschlossen Kapilendo wird zu einem der führenden digitalen Vermögensverwalter in Deutschland - Digitale Vermögensverwaltung erfolgreich integriert - 35.000 Anleger und 100 Mio EUR AuA machen Kapilendo zu einem der führenden digitalen Vermögensverwalter in Deutschland - Einzigartiges Anlageuniversum - von ETF-Portfolio bis Premium-Invest Berlin, 01. Oktober 2019. Die Integration der wevest Digital in die Kapilendo AG www.kapilendo.de ist vier Wochen nach der Bekanntgabe der Übernahme erfolgreich abgeschlossen. Damit wurde der Schritt zu einer ganzheitlichen und zeitgemäßen Bankingplattform für den Mittelstand vollständig vollzogen und die Kapilendo um die Bereiche digitale Vermögensverwaltung und blockchainbasierte Wertpapieremissionen ergänzt. "Mit nun 35.000 angebundenen Anlegern und 100 Millionen Euro Assets under Administration ist Kapilendo zu einem der führenden digitalen Vermögensverwalter in Deutschland aufgerückt. Ab sofort können Unternehmen und Anleger unser erweitertes Leistungsspektrum auch auf der neu-gelaunchten Website einsehen", freut sich Christopher Grätz, CEO und Co-Founder der Kapilendo AG. Einzigartiges Anlageuniversum Das Angebot der digitalen Vermögensverwaltung der Kapilendo reicht von ETF-Portfolios über aktiv gemanagte Premium-Invests im Bereich Private Wealth Management bis hin zu Alternativen Anlagen wie direkte Mittelstands - und Immobilieninvestments. "Wir bieten unseren Anlegern innerhalb unserer digitalen Vermögensverwaltung ein einzigartiges Anlageuniversum. Verschiedene Handlungsoptionen und die Wahl ganz unterschiedlicher Anlageklassen machen eine echte Diversifikation möglich", sagt Björn Siegismund, Chief Investment Officer der Kapilendo AG. "Die Anleger können bei Kapilendo wählen zwischen ETF-Portfolios wie unserem nachhaltigen Allwetter ETF-Portfolio Green bis hin zur persönlichen Vermögensverwaltung im Private Wealth Management, direkten Anlagen in Unternehmen aus dem deutschen Mittelstand und spannenden Immobilienprojekten. Der Clou: Mit einem jederzeit einsehbaren konsolidierten Finanzstatus behält der Anleger immer die Kontrolle und den Überblick über seine Anlagestrategie ", erklärt Björn Siegismund weiter. Über die Kapilendo AG Die Kapilendo AG ist digitaler Bankingpartner für den Mittelstand. Etablierten Wachstumsunternehmen und mittelständischen Unternehmen bietet Kapilendo eine zeitgemäße Alternative zur klassischen Bank in den Bereichen Investment Management und Corporate Finance. Das Leistungsspektrum der Kapilendo für mittelständische Unternehmen umfasst individuelle Finanzierungslösungen vom klassischen Kredit bis zur Wertpapieremission sowie ein kapitalmarktbasiertes Liquiditäts- und Cashmanagement. Investoren bietet Kapilendo ein einzigartiges Leistungsangebot als ganzheitliche, digitale Vermögensverwaltung, die neben ETF's und Aktien auch direkte Mittelstands- und Immobilieninvestments umfasst. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Berlin und wurde im Januar 2015 gegründet. Hauptgesellschafter der Kapilendo AG sind die Comvest Holding AG, die FinLab AG, das Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin und die Axel Springer Media for Equity GmbH sowie mehrere renommierte Business-Angels. Pressekontakt Hanna Dudenhausen / Kapilendo AG / Joachimsthaler Str. 30 / D-10719 Berlin / Telefon: +49 (0)303642857-0/ E-Mail: h.dudenhausen@kapilendo.de / https://www.kapilendo.de Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/kapilendo/882561.html Bildunterschrift: Björn Siegismund, Chief Investment Officer der Kapilendo AG 01.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 882561 01.10.2019 AXC0073 2019-10-01/09:02