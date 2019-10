Hannover (www.anleihencheck.de) - Das deutsche EZB-Direktoriumsmitglied Sabine Lautenschläger hat in der vergangenen Woche den Rücktritt von ihren Ämtern verkündet, so die Analysten der Nord LB.Damit sei sie nach Axel Weber und Jürgen Stark seit 2011 bereits das dritte deutsche Ratsmitglied, das vor Ablauf der regulären Amtszeit die Reißleine ziehe. Der Rücktritt Lautenschlägers habe symbolischen Charakter und verdeutliche die starken Divergenzen innerhalb des Rates bezüglich der jüngsten geldpolitischen Entscheidungen. Besonders die Fortsetzung des QE-Programms werde von vielen Ratsmitgliedern kritisch gesehen und öffentlich stark kritisiert. Zwar sei das Volumen der Nettokäufe mit EUR 20 Mrd. pro Monat relativ moderat gewählt, doch habe die Anbindung an das Inflationsziel für Aufsehen gesorgt - diese Entscheidung strahle somit fast schon "Ewigkeitscharakter" aus. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...