Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien des oberösterreichischen Luftfahrtzulieferers FACC von 20,00 auf 14,00 Euro gesenkt. Das Anlagevotum "Buy" wurde dabei bestätigt.

Analyst Christoph Schultes begründet die Kurszielanpassung mit dem schwachen Wachstum der Luftfahrtbranche. Vor diesem Hintergrund werde das Unternehmen erwartungsgemäß die Marke von einer Milliarde Umsatz vor 2023 nicht überschreiten, ohne neue Verträge abzuschließen, so der Wertpapierexperte.

Die Luftfahrtbranche komme weiterhin nicht in Schwung. Die zwei Abstürze von Boeing 737 MAX-Maschinen belasten die Auftragseingänge, schreibt Schultes in seiner Studie.

Beim Gewinn je Aktie prognostiziert die Erste Group 0,47 Euro für das Rumpfgeschäftsjahr 2019, 0,71 Euro für 2020 und 0,86 Euro für 2021. Die Dividendenschätzungen belaufen sich auf 0,12 Euro (2019), 0,14 Euro (2020) und 0,15 Euro (2021).

Am Donnerstagvormittag notierten die FACC-Titel an der Wiener Börse mit einem Plus von 1,39 Prozent bei 10,92 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) jum

AFA0005 2019-10-01/09:18

ISIN: AT00000FACC2