Hamburg (ots) - Während das Leben an Fahrt aufnimmt, braucht die Haut frühzeitig Pflege und Unterstützung: Schon zwischen 20 und 30 Jahren beginnt die Hautalterung. Wie schnell und stark der Prozess voranschreitet, hängt von genetischer Veranlagung, Umwelteinflüssen und individuellem Lebensstil ab. Doch die innovative Hautpflege Skinhydral+ von vita7 bekämpft erfolgreich Fältchen und einen fahlen Teint - und zwar von innen heraus. SkinHydral+ ist das hochwirksamste Einnahme-Produkt in Deutschland, das Phytoceramide enthält, welche die Zellen rehydrieren und neues Kollagen aufbauen. Das Ergebnis: Eine nachweislich glattere und straffere Haut. Iréne Lamour, Biologin sowie Forschungs- und Entwicklungsspezialistin bei vita7, kann sich vorstellen, dass Phytoceramide den Hyaluronsäure-Boom ablösen: "Unsere Entdeckung des SkinHydralceramidölextraktes ist in Bezug auf Anti-Aging und Hautgesundheit eine der revolutionärsten der vergangenen 20 Jahre."



Im Hautalterungsprozess spielen Ceramide als körpereigene Fette (Lipide) eine essentielle Rolle: In den Hautzellen verbessern sie deren Vernetzung untereinander und regulieren den Feuchtigkeitshaushalt. Beides nimmt mit zunehmendem Alter ab, da die Ceramide schwächer und weniger werden. Vereinzelt sind in Kosmetika bereits Ceramide enthalten - SkinHydral+ verwendet im Gegensatz zu anderen Anti-Falten-Produkten jedoch keine synthetischen. Wie die griechische Vorsilbe "Phyto" verrät, handelt es sich ausschließlich um pflanzliche Ceramide, die in einem hochkomplexen und patentierten Verfahren gewonnen werden. Dieser natürliche Wirkstoff ist hochwertiger und bedeutend besser zu verstoffwechseln als das synthetische Pendant. In insgesamt sechs klinischen Studien konnte die Wirksamkeit von SkinHydral+ belegt werden: Bei fast 90% der teilnehmenden Personen hat sich die Hautfeuchtigkeit um 95% erhöht. Dabei verringert das Produkt effektiv Falten und gleichzeitig lästigen Juckreiz, den trockene Haut oft verursacht. Eine Kapsel täglich verfeinert das Hautbild binnen nur 12 Wochen deutlich, erfrischt den Teint und lässt ihn strahlen.



SkinHydral+ bringt alle wichtigen Eigenschaften mit, die von einem nachhaltigen Produkt erwartet werden: Es enthält keine Konservierungsstoffe und wird ohne Gentechnik in Frankreich hergestellt. Außerdem ist die innovative Hautpflege gluten- und laktosefrei, vegetarisch und mit einer veganen Kapselhülle ummantelt.



Die Natur als Lehrmeister - das ist das Prinzip hinter den Produkten der vita7 GmbH aus Hamburg. vita7 vertreibt ausschließlich pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel mit Clean Labelling.



Mehr Infos finden unter: www.vita7.de



Pressekontakt:



Uta Dinglinger

0178/7777441



dinglinger@vita7.de



Original-Content von: vita7 GmbH, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/133798