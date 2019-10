Thomas Cook ist pleite und Condor bekommt einen 380-Millionen-Euro-Kredit. Was ist in der Branche los? "Der Branche geht es gar nicht so schlecht. Thomas Cook hatte einen Gemischtwarenladen und der Brexit kam auch dazu", sagt Robert Halver. Für Konkurrenten wie Lufthansa (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125) ist der Finanzexperte der Baader Bank aber optimistisch. Mehr Details im Interview mit Inside Wirtschaft-Chefredakteur Manuel Koch.

