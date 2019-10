Top-Partner, positiver Newsflow und ein Traum-Chart: PowerCell ist einer der großen Gewinner im laufenden Jahr. Seit der ersten Präsentation in der AKTIONÄR-Ausgabe 37/2018 hat sich der Hot-Stock ausgehend vom Empfehlungskurs bei 3,22 Euro auf über 10,40 Euro vervielfacht. Doch ist diese Neubewertung in diesem Maße gerechtfertigt?Und wie. Dank der umfassenden Kooperation mit Bosch ist der Brennstoffzellen-Spezialist PowerCell in eine neue Dimension aufgestiegen. Denn mit dem deutschen Partner lässt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...