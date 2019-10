Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML nach dem jüngsten Kursanstieg von 205 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Investoren schauten bei ASML mittlerweile weiter in die Zukunft und das Unternehmen erfülle die Erwartungen, schrieb Analyst David Mulholland in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Kurzfristig dürfte eine Pause in der Kursrally angesichts der gestiegenen Bewertung der Aktien des Ausrüsters der Chip-Branche aber nicht überraschen./bek/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2019 / 01:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2019-10-01/09:41

ISIN: NL0010273215