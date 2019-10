01.10.2019 - Die DATAGROUP SE (ISIN: DE000A0JC8S7) gibt heute bekannt, dass der Aufsichtsrat Herrn Peter Schneck als weiteren Vorstand in das Führungsgremium der DATAGROUP berufen hat. Herr Schneck wird für die Bereiche Mergers & Acquisitions, Investor Relations sowie Recht verantwortlich sein. "Aufsichtsrat und Vorstand der DATAGROUP freuen sich sehr über die Verstärkung des Vorstandsgremiums durch Herrn Peter Schneck ab dem 1. Oktober 2019. Herr Schneck ist nicht nur ein im internationalen Umfeld erfahrener Manager, sondern war auch viele Jahre sehr erfolgreich in leitender Funktion in deutschen, ...

