Aareal Bank: Neue Kaufsignale wegen dieser Spekulationen

Die Aktie der Aareal Bank (WKN: 540811 / ISIN: DE0005408116) verzeichnete in den vergangenen Monaten eine neue Aufholbewegung. Seit dem 3-Jahres-Tief von Ende Juni bei 22,71 Euro ging es für die Notierungen um 23 Prozent nach oben (aktuell: 28,02 Euro). Dabei kletterte der Kurs am Dienstagvormittag auf ein neues 4-Monats-Hoch bei rund 28 Euro, was ein neues charttechnisches Kaufsignal bedeutet.

Wird nur ein Minderheitsanteil abgestoßen?

Grund für den jüngsten Kursaufschwung sind Spekulationen, dass die Bank Druck von Aktionären bekommt, sich per Verkauf oder Spin-Off von ihrer Software-Tochter Aareon zu trennen. Doch bei dem Wiesbadener Finanzdienstleister besteht aktuell wohl nur die Überlegung, einen Minderheitsanteil abzustoßen.

Den vollständigen Artikel lesen ...