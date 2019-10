Das letzte Mal schrieb ich über die Aktie von Daldrup & Söhne (WKN: 783057) an dieser Stelle hier bei sharedeals.de, dass man besser die Finger von der Aktie lassen sollte. Damals notierte sie - trotz vorangegangenem Absturz - noch im Bereich von 5,70 Euro. Anschließend setzte sich dann, wie von mir erwartet, die Talfahrt fort. Im Tief wurden so nur noch 2,65 Euro für den Titel auf den Tisch geblättert. Somit sind selbst die heutigen Kurse von knapp unter vier Euro wohl für die meisten Anteilseigner kein Grund zur Freude.

Heute nun wartete Daldrup & Söhne mit einer, auf den ersten Blick, relativ positiven Ad hoc-Meldung auf. So berichtete der Vorstand über ein, zumindest aus seiner Sicht, relativ positiv verlaufendes erstes Halbjahr 2019. So habe sich die Gesamtleistung mit 22 Mio. Euro auf Vorjahresniveau stabilisiert. Zudem habe das Kerngeschäft, die Bohrdienstleistungen, dabei einen kleinen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) in Höhe von 400.000 Euro erwirtschaften können.

Darüber hinaus sei die derzeitige Auftragslage, trotz konjunktureller Eintrübung, weiterhin gut, wie der Auftragsbestand im Gesamtvolumen von 43 ...

