Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die vorläufigen Verbraucherpreise in Frankreich, Italien, Spanien und Deutschland haben im September keinen beschleunigten Preisdruck angezeigt, so die Analysten der Helaba.In Deutschland liege die Inflationsrate bei +1,2% nach +1,4% im Monat zuvor. Insofern dürfte es auch bei der heute anstehenden Schnellschätzung der EWU-Teuerung nicht zu einem Anstieg kommen. Die niedrigen Benzinpreise würden für eine geringe Gesamtteuerungsrate sorgen. Die Kerninflation werde den deutschen Preiszahlen zufolge wohl leicht steigen, das Niveau sei aber weiterhin sehr niedrig. Vor diesem Hintergrund dürfte sich die EZB in ihren Lockerungsbeschlüssen bestätigt sehen und auch der Widerstand innerhalb des EZB-Rats könnte nachlassen. ...

