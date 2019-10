Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal Siemens. Der Konzern hat heute seinen Anteil von 49 Prozent am Joint Venture Primetals Technologies verkauft. Die Aktie ist heute moderat im Plus, hat in den vergangenen Wochen aber eine regelrechte Aufholjagd hingelegt. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.