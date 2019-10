Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX ist heute mit einem Plus in den Handel gestartet und knüpft damit an die Gewinne von gestern an. Aufgrund der starken Vorgaben aus Übersee hatte sich ein freundlicher Handelsbeginn bereits angedeutet. Jetzt rückt die nächste runde Marke in den Fokus. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann im Gespräch mit Moderatorin Cornelia Eidloth. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check von Montag bis Freitag live um 09:30 Uhr auf unserer Facebookseite oder auf unserer Homepage im Livestream.