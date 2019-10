Original-Research: ABO Invest AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Invest AG Unternehmen: ABO Invest AG ISIN: DE000A1EWXA4 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Hinzufügen seit: 01.10.2019 Kursziel: 2,10 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Invest AG (ISIN: DE000A1EWXA4) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie auf ADD herab und bestätigt sein Kursziel von EUR 2,10. Zusammenfassung: ABO Invest hat Zahlen für das erste Halbjahr vorgelegt, die dank besserer Windverhältnisse und Sondereffekten deutlich über den Vorjahreszahlen lagen und unsere Erwartungen übertroffen haben. Der Umsatz erhöhte sich leicht auf EUR 17,2 Mio., während das Vorsteuerergebnis deutlich von EUR 0,2 Mio. auf EUR 1,8 Mio. stieg. Durchschnittliche Windverhältnisse in Q4 voraus-gesetzt, geht ABO Invest von einem Jahresumsatz von knapp EUR 33 Mio. und einem Vorsteuerergebnis inklusive Sondereffekte von EUR 1,7 Mio. aus. Wir passen unsere Prognose für 2019 entsprechend an. Das Kursziel lautet weiterhin EUR 2,10. Nach den Kursgewinnen der letzten Monate stufen wir die Aktie von Kaufen auf Hinzufügen herab, da das Kurspotenzial zum von uns errechneten fairen Wert nunmehr weniger als 25% beträgt. First Berlin Equity Research has published a research update on ABO Invest AG (ISIN: DE000A1EWXA4). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal downgraded the stock to ADD and maintained his EUR 2.10 price target. Abstract: ABO Invest presented figures for the first half of the year which, thanks to better wind conditions and exceptional items, were well above the previous year's figures and exceeded our expectations. Sales increased slightly to EUR 17.2m, while pre-tax earnings rose significantly from EUR 0.2m to EUR 1.8m. Assuming average wind conditions in Q4, ABO Invest expects an annual turnover of just under EUR 33m and a pre-tax result including exceptional items of EUR 1.7m. We have adjusted our forecast for 2019 accordingly. The price target remains at EUR 2.10. Following the share price appreciation in recent months, we have downgraded the stock from Buy to Add, as the upside potential to our price target is now less than 25%. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19083.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

October 01, 2019 03:51 ET (07:51 GMT)