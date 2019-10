Steinhoff International Holdings NV (ISIN: NL0011375019),muss - wieder - die Anleger um Geduld bitten. Während wir ja ausführlich über die mittlerweile vorliegenden, testierten und genehmigten Bilanzen 2017 und 2018 der Steinhoff International Holdings NV berichteten, standen ja immer noch die 2017er und 2018er Bilanzen der 100% Tochter Steinhoff Investments aus, deren Vorzugs-Aktien in Südafrika an der JSE börsennotiert sind - aber bereits seit Monaten vom Handel suspendiert sind. Am 19.06.2019 dachte man noch, dass man bis Ende September das Chaos bei der wichtigen Tochter beseitigen könnte: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...