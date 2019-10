Zürich (ots) - Ab sofort werden Medienmitteilungen, die Kunden von news aktuell über das Publishing-Netzwerk ots in der Schweiz verbreiten, zusätzlich auf ausgewählten Online-Plattformen des belmedia Verlags veröffentlicht. Damit verfolgt news aktuell konsequent seine Strategie, die Reichweite und Sichtbarkeit des Contents für seine Kunden zu erhöhen. Die Kooperation mit belmedia umfasst insgesamt sieben themenspezialisierte Schweizer Online-Plattformen wie business24.ch oder events24.ch. ots-Meldungen laufen somit bei diesen Content-Partner-Seiten im Umfeld redaktioneller Nachrichten, was die Wertschätzung der Meldungen bei Google positiv beeinflusst.



Zusätzlich zur Veröffentlichung der ots-Meldung auf der entsprechenden thematisch passenden Online-Plattform, erfolgt eine Verlinkung auf der jeweiligen Facebook-Seite des Mediums.



Die Reichweitenexpansion ist für alle Kunden von news aktuell, die den ots-Dienst in der Schweiz in Anspruch nehmen, inklusive.



"Die Zusammenarbeit mit dem belmedia Verlag ist ein weiterer Schritt bei unserer konsequenten Wachstumsstrategie, deren Ziel es ist, unser Netzwerk aus Content-Partnern, den Nachrichtentickern der nationalen und internationalen Nachrichtenagenturen und dem news aktuell eigenen Nachrichtenportal pressportal.ch stetig mit innovativen Lösungen zu erweitern. Davon profitieren unsere Kunden direkt und ohne Mehrkosten", sagt Eljub Ramic, Geschäftsführer news aktuell (Schweiz) AG. "Auf dieser neuen Kooperation ruhen wir uns selbstverständlich nicht aus, weitere Partnerschaften sind bereits in konkreter Planung."



Über news aktuell (Schweiz) AG



news aktuell (Schweiz) AG wurde im Jahr 2000 von der nationalen Nachrichtenagentur KEYSTONE-SDA als Joint-Venture mit der deutschen Presseagentur dpa gegründet und gehört mittlerweile vollständig zur dpa-Gruppe. news aktuell verschafft Unternehmen und Organisationen einen effektiven Zugang zu Medien und Öffentlichkeit. Über die smarten Tools ots und renteria gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, Online-Portale oder soziale Netzwerke. Das Verbreitungsnetzwerk ots stellt Reichweite und Relevanz für multimediale PR-Inhalte her. Die PR-Software renteria bietet Qualitätskontakte für die persönliche Ansprache von Journalisten. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kunden auf der Plattform www.presseportal.ch. Ein internationales Netzwerk für die Veröffentlichung von Unternehmensnachrichten rundet das Angebot ab. Somit werden weltweit alle relevanten Multiplikatoren erreicht, von Redaktoren, über digitale Influencer bis hin zu fachspezifischen Bloggern.



