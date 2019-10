Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Marburg (pta013/01.10.2019/10:30) - _ * Verbraucher vergeben Platz eins in fünf von sechs Kategorien im Segment Bauen und Heimwerken (ohne Filialnetz)



Die Selfio GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902), erhielt zum dritten Mal in Folge die Auszeichnung als "Deutschlands Beste Online-Shops 2019" im Segment Bauen und Heimwerken (ohne Filialnetz). Die Kundenbefragung wurde durch das DISQ - Deutsches Institut für Service-Qualität, ein privates Unternehmen, im Auftrag des Nachrichtensenders n-tv durchgeführt. Untersucht wurde die Kundenzufriedenheit mit den Onlineshops in sechs Kategorien. Höhere Punktzahlen als die anderen Mitbewerber des Segments erzielte Selfio insbesondere für das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis und den Internetauftritt. Aber auch beim Produktangebot, dem Kundenservice und den Bestellbedingungen erreichte der SHK-Onlinehändler aus dem 3U Konzern eine Spitzenbewertung in seinem Segment.



Seit ihrem Start im Jahr 2011 hat die 3U-Tochtergesellschaft ihren Umsatz mit Systemen und Komponenten der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK) von EUR 1,5 Mio. auf zuletzt EUR 17,4 Mio. im Geschäftsjahr 2018 mehr als verzehnfacht und nimmt dadurch eine starke Position unter den spezialisierten Anbietern in ihrem Branchensegment ein, weiteres Wachstum ist geplant und absehbar. Neben dem weiteren Ausbau des erfolgreichen Online-Marketings und des Online-Beratungsangebots zählen zu den Wachstumstreibern die laufende Erweiterung des Angebots um attraktive Produkte und Dienstleistungen, die engere Kooperation mit renommierten Anbietern, aber auch der gezielte Einsatz von Eigenmarken. Ziel ist es weiterhin, in den Kreis der 100 umsatzstärksten deutschen Onlinehändler vorzustoßen und auf diesem Weg die Ertragskraft weiter zu steigern.



"Wir sind stolz darauf, dass unser Engagement für unsere Kunden auf diese Weise gewürdigt wird", freut sich Dominik Schmucki, Geschäftsführer der Selfio GmbH, über die erneute Auszeichnung. "Der Kunde steht bei uns an oberster Stelle, wir bieten ein umfassendes Planungs- und Beratungsangebot an - und unsere Produkte erhält er zu absolut fairen Preisen. Gerade in Anbetracht der generell guten Bewertung der Onlineshops im Rahmen der Kundenbefragung durch das DISQ, ist es eine besondere Auszeichnung, dass sich Selfio auf diesem hohen Niveau durchsetzen und die Kunden überzeugen konnte", ergänzt Dominik Schmucki. "Wir arbeiten weiter daran, diesen Vorsprung zu halten und auszubauen."



Weitere Informationen zur Auszeichnung finden Sie unter: https://disq.de/online-shop-preis.html. Den n-tv-Ratgeber-Beitrag finden Sie hier: https://bit.ly/2mDxUiX



Weitere Informationen: Dr. Joachim Fleïng Investor Relations 3U HOLDING AG Tel.: +49 6421 999-1200 Fax.: +49 6421 999-1222 E-Mail: IR@3U.net



Über 3U: Die 3U HOLDING AG (www.3U.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Sie erwirbt, betreibt und veräußert Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel, baut insbesondere seine wachstumsstärksten Geschäftsmodelle Cloud Computing und Onlinehandel energisch weiter aus und strebt mit ihnen marktführende Positionen an. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel UUU).



