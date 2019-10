Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die gestrigen Preisdaten unterstützen unsere Einschätzung, dass der Inflationsdruck in Deutschland gedämpft bleibt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.So sei der HVPI mit 0,9% in der Jahresrate auf ein neues zyklisches Tief gefallen, was denjenigen EZB-Mitgliedern in die Hände spielen dürfte, die sich für eine weitere Lockerung der Geldpolitik einsetzen würden. Obwohl die Analysten davon ausgehen würden, dass die Teuerung in den kommenden Monaten aufgrund günstiger Basiseffekte im Jahresvergleich leicht steigen werde, dürfte sich das Grundbild in naher Zukunft nicht ändern. Die Analysten würden damit rechnen, dass die deutsche Wirtschaft in diesem und im nächsten Jahr unter dem Potenzialwachstum expandieren werde, was Abwärtsdruck auf die Löhne und damit die Inflation generieren sollte. ...

