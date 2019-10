Boston (www.fondscheck.de) - State Street Global Advisors, die Vermögensverwaltungssparte der State Street Corporation (NYSE: STT), hat am 30.09.2019 die Auflegung des SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF (ISIN IE00BK5H8015/ WKN A2PPQZ) bekannt gegeben, so State Street Global Advisors in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

