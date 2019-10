BERLIN (Dow Jones)--Die Internationale Energieagentur (IEA) hat das geplante Klimapaket der Bundesregierung gelobt. "Dies ist das erste seiner Art", sagte der Exekutivdirektor Fatih Birol anlässlich der Globalen Ministerkonferenz zur Systemintegration von erneuerbaren Energien in Berlin, die von der IEA und dem Bundeswirtschaftsministerium organisiert wurde. Seine Agentur habe die Maßnahmen einem internationalen Vergleich unterzogen, und er wolle der Bundesregierung zu diesem "mutigen" Schritt gratulieren, sagte Birol.

Von Deutschland sei bei der UN-Klimakonferenz in New York eine der wenigen konkreten Zusagen gekommen, lobte der IEA-Direktor. Allerdings brauche es größere Anstrengungen beim Ausbau von Windenergie an Land und bei der Dekarbonisierung des Verkehrs. Weltweit seien die sinkenden Kosten von Energie aus Wind und Sonne eine große Chance. "Die Stromversorgungssysteme müssen jedoch flexibler werden und das Marktdesign muss angepasst werden, um unbeabsichtigte Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit zu vermeiden", so Birol.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) betonte, um die Erneuerbaren in die Systeme zu integrieren, brauche es mehr Flexibilität in den Netzen und mehr grenzüberschreitende Zusammenarbeit. "Wir sollten von unseren Erfahrungen gegenseitig lernen", sagte Altmaier, "Deutschland muss auch lernen." Auf Regierungsebene habe Deutschland bereits Energie-Kooperationen mit mehr als 20 Ländern.

Das Klimaschutzprogramm 2030 der Großen Koalition sieht unter anderem einen CO2-Preis in Höhe von 10 Euro für die Sektoren Verkehr und Gebäude ab 2021 vor. Zahlreiche Umweltverbände, Grüne und Linke kritisierten die Maßnahmen als nicht weitreichend genug.

