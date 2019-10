London (www.anleihencheck.de) - Peter Eerdmans, Co-Head of Emerging Market Fixed Income bei Investec Asset Management, gibt in seinem Marktausblick eine Übersicht über folgende afrikanische Länder Ghana, Ägypten, Kenia, Nigeria, Sambia und Südafrika.In Ghana habe die Regierung begonnen, die Neuverhandlung bestimmter Strombezugsverträge (Power Purchase Agreements, PPA) in Betracht zu ziehen, um die Frage des Take-or-Pay zu lösen, mit der sie derzeit konfrontiert sei. Die Regierung beabsichtige, dies innerhalb der nächsten drei Monate abzuschließen. Bei dem Versuch, die Nachhaltigkeit des Sektors zu verbessern, seien einige Fortschritte erzielt worden, wie z.B. die Nutzung von heimischem Gas und die Verringerung der Verwendung von Take-or-Pay-Vereinbarungen. ...

