Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Anleihen verbuchten zum Wochenbeginn leichte Verluste, so die Analysten der Nord LB.Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe 0,05% verloren, zehnjährige Papiere hätten mit -0,57% rentiert. Im September sei die deutsche Inflationsrate auf 1,2% gesunken, den niedrigsten Wert seit 18 Monaten. So erfreulich dies für die export-abhängige deutsche Wirtschaft sei, weil es die Kaufkraft der Verbraucher stärke und externe Risiken wie Brexit und Handelsstreit mildere, so betrüblich sei dies für die Zinsentwicklung. ...

