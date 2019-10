Delaware (www.fondscheck.de) - Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH verstärkt sein Vertriebs-Team mit Lars Walter als neuem Senior Sales Manager, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Von Frankfurt aus unterstützt Walter künftig den Drittvertrieb von Lazard Asset Management in Deutschland und Österreich. Er berichtet dabei an Daniela Weißenborn, Leiterin Drittvertrieb bei Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH, die Anfang des Jahres zum Unternehmen stieß. ...

