Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat International Airlines Group (IAG) mit "Buy" und einem Kursziel von 660 Pence wieder in die Bewertung aufgenommen. Analystin Muneeba Kayani setzte das Papier der britischen-spanischen Fluggesellschaft zudem auf die "Europe 1 List". Die schlechten Nachrichten seien inzwischen im Kurs überdeutlich berücksichtigt, schrieb sie in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit Verweis auf den Brexit und den Gegenwind durch Streiks./ajx/jha/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2019 / 11:35 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN ES0177542018

AXC0151 2019-10-01/12:13