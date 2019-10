Nach München herrscht nun auch in Frankfurt Preisblasen-Alarm. Die Schweizer Großbank UBS hat den diesjährigen Global Real Estate Bubble Index vorgelegt. Demnach bewegt sich neuerdings Frankfurt ebenso wie schon seit längerem München in Sachen Immobilienpreise im stark überhitzten Bereich. Allgemein zeichne sich in den untersuchten Großstädten...

Den vollständigen Artikel lesen ...