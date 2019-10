München (ots) - Pünktlich zum Verkaufsstart des neuen Renault Zoe bietet die ADAC SE das neue Modell des Elektroautos im Rahmen seines Leasingprogrammes an. ADAC Mitglieder können das meistgekaufte Elektroauto Deutschlands somit weiterhin zu Sonderkonditionen mit einer monatlichen Rate ab 109 EUR (zuzüglich 74 EUR monatliche Batteriemiete) leasen. Das Angebot gilt zunächst bis Ende 2019.



Über die Kooperation mit der ADAC SE, die im September 2018 startete, hat Renault bislang rund 3000 Elektroautos an ADAC Mitglieder verleast. Damit wurde rund die Hälfte aller privaten Leasingverträge bei diesem Modell von Autofahrern mit ADAC Mitgliedschaft abgeschlossen.



"Unser Ansatz, Elektrofahrzeuge zu attraktiven und transparenten Bedingungen für jedermann verfügbar zu machen, hat sich bewährt", so Mahbod Asgari, Vorstandsmitglied der ADAC SE. "Wie die große Resonanz unter den ADAC Mitgliedern zeigt, wird Leasing dabei immer mehr genutzt, um ohne große Risiken in die Elektromobilität einzusteigen."



Mit der neuen Z.E. 50 Lithium-Ionen-Batterie erreicht der Renault ZOE nach dem WLTP-Zyklus eine Reichweite von bis zu 395 Kilometern. Außerdem ist mit der neuen Generation DC-Schnellladen im deutschen und europäischen Standard möglich: Innerhalb von 30 Minuten Ladezeit kann Energie für eine Wegstrecke von 150 Kilometer aufgenommen werden.



"Der Renault ZOE ist seit vielen Jahren eine tolle Erfolgsgeschichte und bleibt das meistgekaufte Elektroauto Deutschlands. Als E-Auto-Marktführer setzt Renault mit der Neuauflage erneut Maßstäbe in Sachen Reichweite, Ladeflexibilität und Technologie. Unser Ansatz ist, Elektromobilität für den Kunden erschwinglich zu machen. Genau das bietet das neue ADAC Leasingangebot", so Uwe Hochgeschurtz, Vorstandsvorsitzender Renault Deutschland AG.



Produktangebot: Mehr Informationen zum ADAC Leasingangebot unter www.adac.de/renaultzoe-angebot



