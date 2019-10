Magdeburg (ots) - valantic, der weltweit führende Hersteller von Softwarelösungen für den elektronischen Handel in der Finanzbranche, und UBS Bond Port, das globale Cash-Bond-Geschäft der Großbank UBS, geben die Integration der Handelsplattform valantic iQbonds in Bond Port bekannt. iQbonds ist eine hochperformante Lösung im elektronischen Bondhandel und digitalisiert den Bond- und Swaphandel in einer Anwendung. Neben dem Market-Making und Preisen von Instrumenten sowie der Anbindung an elektronische Märkte, Börsen und Informationsplattformen ist jetzt auch Bond Port integriert.



"Die umfassende Konnektivität von iQbonds mit alternativen Plattformen wie Bond Port bietet den Kunden in diesem Markt direkten Zugang zu globalen Liquiditätspools mit einem bestehenden Handelsinterface. Elektronische Handelsplattformen bieten heute im Zuge von Open Banking mehr Freiraum und Schnittstellen, um schnell und effektiv agieren zu können. Damit haben beide Seiten einen enormen Zuwachs an Nutzwert", sagt René Lemme von valantic.



Mark Eardley, Product Manager für den Bereich Bond Port, erklärt dazu: "Die Integration von Order-Management- und Execution-Management-Systemen wie iQbonds haben dazu beigetragen, das Handelsvolumen zu erhöhen. Zudem bringen die Kunden so auch mehr Liquidität ein. Automatisierung ist das zentrale Element von Bond Port."



valantic Financial Services Automation ist ein Geschäftsbereich der globalen valantic-Gruppe (www.valantic.com), einem weltweit führenden Anbieter von Softwarelösungen in den Bereichen Electronic Trading, Zahlungsverkehr und Transaktionen. valantic unterstützt mit standardisierten und maßgeschneiderten Lösungen im Bereich Digitalisierung, Open Banking, Automatisierung sowie Vereinfachung von Geschäftsprozessen führende Banken und Finanzinstitute auf ihrem Wachstumskurs. Neben den Lösungen für Banken ist valantic auch erfahrener Berater und herstellerunabhängiger Implementierungspartner für die Finanzbranche. Seit über zwei Jahrzehnten begleitet das Unternehmen Kunden wie Erste Bank, Santander, DZ Bank oder UniCredit Group. Über 250 IT- und Finanzspezialisten sorgen von mehreren Standorten aus für einen reibungslosen und persönlichen Service. Die valantic-Gruppe gilt als federführend in der digitalen Transformation und zählt zu den führenden Digital Solutions-, Consulting- und Software-Gesellschaften mit über 800 Entwicklern und Beratern weltweit.



